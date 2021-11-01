Марии Порошиной исполняется 48 лет: жизнь актрисы

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1 ноября 2021, 08:57 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает известная российская актриса Мария Порошина. Ей исполняется 48 лет.

Мария Михайловна Порошина родилась 1 ноября 1973 года в Москве. Ее отец был артистом хореографического ансамбля «Березка», а мать режиссером мимического ансамбля Большого театра и профессиональная певица, а также артистка и режиссер Московской драматической труппы «Блуждающие звезды». Когда Мария была ребенком ее родители развелись. Мать вышла замуж второй раз за актёра Дмитрия Назарова. Девочка училась в Московской средней школе с углублённым изучением французского языка. С самого детства она любила заниматься музыкой и участвовала в танцевальном ансамбле. После окончания школы в шестнадцать лет она поступила в Школу-студию МХАТ, но со второго курса была отчислена за профнепригодность. После чего она поступила на курс актёрского факультета Высшего театрального училища имени Щукина.

Порошина вела телевизионную программу «Шире круг» и играла в различных постановках театра на Покровке. Сейчас она работает в театральной компании Сергея Виноградова.

Свою творческую карьеру Мария Порошина начала с небольших ролей в телесериалах. Она сыграла в сериале «Бригада», «Четвёртое желание» и «Ночной дозор». Кроме того, она принимала участие в развлекательном телешоу «Танцы со звёздами».

В театре она играла в таких спектаклях, как: «Арлекино», «Пена дней», «Ревизор», и «Неоконченный роман».

Актриса снялась в таких фильмах, как: «Елки», «Сиделка» и «Седьмой день».

Мария Порошина была замужем два раза. Первым её мужем в незарегистрированном браке был Гоша Куценко. Вторым избранником стал Илья Древнов, он является актёром театра и кино. Их брак просуществовал до 2018 года. Кроме того, у актрисы есть четверо детей.

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