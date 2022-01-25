Алибасов-младший считает, что родные Федосеевой-Шукшиной будут искать «более изощренные способы» завладеть ее недвижимостью

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25 января 2022, 12:49 Источник: teleprogramma.pro

Лидия Федосеева-Шукшина, Lev Ilyin/Global Look Press

Бари Алибасов-младший в рамках разговора с журналистами во вторник, 25 января, заявил, что актрису Лидию Федосееву-Шукшину вернули домой из пансионата для пожилых людей из-за его заявления.

По словам сына продюсера, Лидия Федосеева-Шукшина была уверена, что ее отправили не в дом престарелых, а подальше от заболевшей COVID-19 дочери. Вернули же артистку домой якобы из-за заявления Алибасова-младшего о том, что он приедет и женится на ней.

Мужчина в беседе с teleprogramma.pro подчеркнул, что в настоящий момент дочь актрисы Ольга является ее официальным опекуном, вследствие чего может "отнять ее квартиру, отправить в дом престарелых, накормить шоколадом при сахарном диабете". Он также выразил мнение, что родственники Федосеевой-Шукшиной будут искать более изощренные способы завладеть ее недвижимостью.

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