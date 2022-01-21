Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила, где находится её 83-летняя мать

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

21 января 2022, 17:52 Источник: Собеседник

Лидия Федосеева-Шукшина, фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга поделилась, почему мать поместили в специальное учреждение для пожилых людей. Ольга - младшая дочь 83-летней Федосеевой-Шукшиной. Недавно она принимала участие в программе «Пусть говорят», посвящённой актёру Леониду Куравлёву. Семья Шукшиных дружила с семьёй Куравлёвых. Ольга Шукшина с детства знает знаменитого артиста.

Программа вышла в эфир после того, как стало известно о госпитализации Куравлёва. И многие коллеги и почитатели таланта артиста удивились, что в больницу его привезли из пансионата для пожилых людей. После этой телепрограммы о пансионате в Филях выходило несколько сюжетов. Возникли споры и сомнения, правильно ли поступили сын и дочь Куравлёва, определившие знаменитого отца в пансионат. В нашей стране такие заведения среди народа принято называть домами престарелых.

В программе «Пусть говорят» Ольга Шукшина поделилась, что решила подыскать для мамы центр реабилитации для пожилых людей. Этим решением она удивила участников программы и ведущего Дмитрия Борисова.

Журналистка Мариана Саид Шах узнала, что народная артистка, вдова Василия Шукшина находится в пансионате. Ольга Васильевна рассказала Саид Шах, что у её мамы имеются возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. Она заверила, что передала мамочку в руки профессионалов. Как рассказала Ольга Шукшина, в пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка, и программа реабилитации больше для отдыха, а не для лечения. Для пожилых людей там устраивают танцы, работает библиотека. По признанию дочери Шукшиной, у неё возникла такая жизненная ситуация, что ей сейчас сложно ухаживать дома за мамой, которой нужен регулярный уход.

В пансионате актрисе обеспечивают всё необходимое.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости