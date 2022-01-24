Сколько зарабатывали русские и советские писатели

Аргументы Недели → Культура 13+

24 января 2022, 17:53

Пушкин, постоянно пребывавший во фронде к действующей власти, тем не менее, получал от нее же неслыханные по тем временам гонорары. Например, его роман в стихах «Евгений Онегин» разово обогатил поэта на 12000 рублей, а «Руслан и Людмила» принесли автору более 8000 рублей. От переизданий поэт получал иные, тоже немалые суммы – т.н. «потиражные». При этом поэт имел чин камер-юнкера при дворе Его Величества, что давало ему стабильный годовой доход более чем в 5000 рублей.



Чтобы понять, что это были за деньги, заглянем хотя бы в меню любимого поэтом ресторана Пьера Талона, куда ехал его Евгений Онегин, «Пока недремлющий брегет не прозвонит ему обед». «Ростбиф окровавленный», чудные чёрные трюфели, уха из стерляди на шампанском, жареная пулярка, блины с лимбургскими сырами и творогом, кокиль из сёмги, жаренной в вине, сладкий суп из свежей малины и ревеня... Все это чудо, включая обязательную бутылку брюта «Вдова Клико» или «Моёт» стоило не более двух рублей.



Кстати, только за один печатный лист текста (примерно 12 машинописных страниц) Антону Павловичу Чехову издатель платил гонорар в тысячу рублей, что позволяло писателю лишь за одну изданную книгу, с учетом потиражных отчислений за ее же переиздание безвыездно жить в неге и комфорте, арендуя лучшие столичные отели, в течение нескольких лет. Что он и делал, пока в 1898 году окончательно не перебрался в Ялту. Интересно, что начинавший уже тогда расправлять литературные крылья «буревестник» Горький получал за тот же печатный лист даже более самого Чехова. Чудны дела твои, Господи…



По опубликованным финансовым документам 20-х годов, средний годовой доход Маяковского составлял не менее 20000 рулей, что в 20-30 раз(!) превышало аналогичный доход высокопоставленных совслужащих. Поэтому поэт о деньгах и не думал, он думал о том, как их красиво потратить. Алексей Николаевич Толстой, по происхождению граф, не принял революцию и уехал в эмиграцию. Однако в 20-х годах вернулся и переделав известную итальянскую сказку про Пиноккио в «Буратино», начал фантастически богатеть.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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