Русское кино едет в Берлин

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22 января 2022, 12:03 Ирина Шипилова

Фото: John MACDOUGALL / AFP

Пять российских картин станут участниками Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 10 по 16 февраля 2022 года.

В рамках программы Encounters, продвигающей новаторское кино, будет представлен новый фильм режиссера Александра Золотухина «Брат во всем» (Brother in Every Inch). Лента повествует о двух братьях-близнецах, которым на пути к своей цели – освоении профессии военного летчика – придется повзрослеть и научиться принимать непростые решения. Художественным консультантом проекта выступил Александр Сокуров.

В программе Panorama, которая является традиционным фаворитом публики и даже имеет собственный Приз зрительских симпатий, участвует полнометражный дебют Михаила Бородина «Продукты 24» (международное название картины Convenience Store). Картина поднимает тему мигрантов и трудового рабства.

Еще один дебют - "Страна Саша" Юлии Трофимовой - вошел в программу Generation 14 plus. Фильм снят по одноименной книге Галы Узрютовой и исследует современное поколение подростков - их цели, желания, жизненные устремления.

Также два российских фильма попали в программу короткометражного кино. Это игровой фильм Анастасии Вебер «Трэп» (TRAP) и документальный фильм Haulout Евгении и Максима Арбугаевых.

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