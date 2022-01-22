Ученик Александра Сокурова представит на Берлинале фильм о летчиках

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22 января 2022, 12:03 Ирина Шипилова

Фото: кадр из х/ф "Брат во всем"

Режиссер Александр Золотухин - выпускник режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете - представит свою новую картину "Брат во всем" на 72-м Берлинском кинофестивале, который пройдет с 10 по 16 февраля 2022. Фильм вошёл в секцию Encounters, созданную в 2020 году для поддержки экспериментального и новаторского кино.

33-летний режиссер не первый раз участвует в престижном кинофоруме. Мировая премьера его дебютного фильма "Мальчик русский", состоялась также на Берлинале в 2019, в рамках программы Форум.

"Брат во всем" - современная история о взрослении двух братьев-близнецов, выбравших сложную и опасную профессию военных лётчиков. Главные герои картины, студенты авиационного училища Андрей и Митя Березины, очень похожи внешне, но разные по характеру. С детства неразлучные, они не представляют своей жизни друг без друга. Но их духовная и эмоциональная близость неожиданно становится препятствием на пути к их общей мечте - покорить небо. Братья столь сильно переживают друг за друга перед каждым полетом, что это мешает учебе, и, в какой-то момент, над Андреем и Митей нависает угроза отчисления. Березины понимают, что им надо попытаться отдалиться друг от друга, но сделать это братьям-близнецам оказывается неимоверно трудно. Герои борются со слабостями своего характера, с недостатками здоровья, с чрезмерной зависимостью друг от друга. Эта борьба отражается в художественном решении фильма - сочетании света и тени, объемов и масштабов. Художественным консультантом проекта выступил Александр Сокуров.

«Мой фильм - о людях, посвятивших свою жизнь призванию. О тех, кто готов принести в жертву мечте покой и благосостояние", – рассказывает Александр Золотухин.

По словам режиссёра, эта особая "порода" людей максимально ярко проявляется в военной среде, в характерах тех молодых ребят, кто выбрал одну из «романтических» военных профессий.

"Среди мальчишек, пришедших поступать в летное училище, нет случайных пассажиров. Стать лётчиком - их цель с детства, их призвание. Как сыну военного лётчика, всё детство проведшего в гарнизонах, мне хорошо это известно", - говорит Александр Золотухин.

Главные роли в картине исполнили дебютанты Николай и Сергей Журавлёвы, тоже близнецы, и тоже в какой-то момент оказавшиеся перед нелегким выбором. При поступлении в Екатеринбургский государственный театральный институт одному из них предложили бюджет, а другому – контракт. Братья решили отказаться и попробовать поступить на следующий год, чтобы осуществить нашу общую мечту вместе.

Перед съемками молодые артисты прошли серьезную подготовку, включая летную и строевую. Они занимались в военной части, разбирали и прорабатывали каждую сцену с режиссером Александром Золотухиным, а также говорили с Александром Николаевичем Сокуровым, который настроил ребят на нужный лад перед съемками.

Фильм снимали в настоящем учебном авиационном городке, на аэродроме со взлетно-посадочной полосой. Оператором стал Андрей Найденов.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны Российской Федерации.

В российский прокат "Брат во всем" выйдет весной.

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