«Продукты 24» покажут на Берлинале

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22 января 2022, 12:04 Ирина Шипилова

Фото: Кадр из х/ф «Продукты 24»

Мировая премьера российской драмы “Продукты 24” (международное название картины “Convenience Store”) режиссёра Михаила Бородина состоится в программе Panorama 72-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 10 по 16 февраля 2012. Картина поднимает проблему трудового рабства и основана на реальных событиях, а именно, на деле "гольяновских рабов", которое сейчас рассматривает Европейский суд по правам человека.

Делом о "гольяновских рабах" в прессе назвали трагедию 2012 года, когда граждане из Средней Азии приехали в российскую столицу на заработки, но оказались фактически в рабстве у семьи Истанбековых, хозяев одного из круглосуточных продуктовых магазинов в московском районе Гольяново. При приеме на работу Истанбековы забирали у людей документы и не выпускали их за пределы магазина, заставляя работать по 22 часа в сутки без оплаты, отдыха и еды.

"Это еще не законченная история, ведь этот магазин продолжает до сих пор работать. Он находится на том же месте, там те же хозяева, но ни одного уголовного дела так и не было заведено. Я верю, что поддержка Берлина поможет придать это дело огласке. Тем более, в фильме снималась Бакия Касимова – одна из участниц этих событий", - говорит режиссер и автор сценария картины Михаил Бородин.

"Продукты 24" - дебютный художественный фильм Михаила Бородина, ранее снявшего несколько короткометражных картин, одна из которых, " Я нормальный", участвовала в Неделе Критики Каннского кинофестиваля.

Картина снята в копродукции со Словенией и Турцией, при поддержке Министерства культуры РФ, фонда Романа Абрамовича "Кинопрайм" и Европейского фонда поддержки кино “Eurimages”.

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