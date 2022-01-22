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«Продукты 24» покажут на Берлинале

, 12:04

«Продукты 24» покажут на Берлинале
Фото: Кадр из х/ф «Продукты 24»

Мировая премьера российской драмы “Продукты 24” (международное название картины “Convenience Store”) режиссёра Михаила Бородина состоится в программе Panorama 72-го Берлинского кинофестиваля,  который пройдет с 10 по 16 февраля 2012. Картина поднимает проблему трудового рабства и основана на реальных событиях, а именно, на деле "гольяновских рабов", которое сейчас рассматривает Европейский суд по правам человека.

Делом о "гольяновских рабах" в прессе назвали трагедию 2012 года, когда граждане из Средней Азии приехали в российскую столицу на заработки, но оказались фактически в рабстве у семьи Истанбековых, хозяев одного из круглосуточных продуктовых магазинов в московском районе Гольяново. При приеме на работу Истанбековы забирали у людей документы и  не выпускали их за пределы магазина, заставляя работать по 22 часа в сутки без оплаты, отдыха и еды.

«Продукты 24» покажут на Берлинале

"Это еще не законченная история, ведь этот магазин продолжает до сих пор работать. Он находится на том же месте, там те же хозяева, но ни одного уголовного дела так и не было заведено. Я верю, что поддержка Берлина поможет придать это дело огласке. Тем более, в фильме снималась Бакия Касимова – одна из участниц этих событий", - говорит режиссер и автор сценария картины Михаил Бородин.

«Продукты 24» покажут на Берлинале

"Продукты 24" - дебютный художественный фильм Михаила Бородина, ранее снявшего несколько короткометражных картин, одна из которых, " Я нормальный", участвовала в Неделе Критики Каннского кинофестиваля.

Картина снята в копродукции со Словенией и Турцией, при поддержке Министерства культуры РФ, фонда Романа Абрамовича "Кинопрайм" и Европейского фонда поддержки кино “Eurimages”.

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