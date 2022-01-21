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Правительство на пять лет продлило полномочия Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра

, 15:17 Источник: Правительство России

Правительство на пять лет продлило полномочия Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра
Владимир Урин, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Правительство Российской Федерации продлило полномочия Владимира Урина на посту генерального директора Большого театра. Соответствующая информация была опубликована ранее сегодня на сайте кабмина.

Уточняется, что Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому полномочия Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра сохраняются еще на пять лет.

Напомним, заслуженный деятель искусств России Владимир Урин был назначен на вышеуказанную должность в июле 2013 года. До этого он являлся генеральным директором Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

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