Правительство на пять лет продлило полномочия Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра

Правительство Российской Федерации продлило полномочия Владимира Урина на посту генерального директора Большого театра. Соответствующая информация была опубликована ранее сегодня на сайте кабмина.
Уточняется, что Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому полномочия Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра сохраняются еще на пять лет.
Напомним, заслуженный деятель искусств России Владимир Урин был назначен на вышеуказанную должность в июле 2013 года. До этого он являлся генеральным директором Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.