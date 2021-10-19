В Москве госпитализирован генеральный директор Большого театра Урин

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19 октября 2021, 15:08 Источник: РИА "Новости"

Владимир Урин, АГН Москва/Global Look Press

Днем во вторник, 19 октября, стало известно, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин был госпитализирован в Москве. Соответствующую информацию журналистам предоставили в пресс-службе театра.

Согласно последним данным, Владимир Урин к настоящему моменту перенес операцию.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 74-летний гендиректор Большого театра был доставлен в больницу с сердечным приступом вечером 16 октября.

В театре подтвердили, что Владимир Урин действительно был госпитализирован в одну из столичных клиник с подозрением на сердечную недостаточность. После хирургического вмешательства он продолжает лечение в стационаре.

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