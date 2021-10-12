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Прощание с погибшим во время спектакля актером Кулешом пройдет 13 октября в Большом театре

, 13:01 Источник: ТАСС

Прощание с погибшим во время спектакля актером Кулешом пройдет 13 октября в Большом театре
Большой театр, pixabay.com

В среду, 13 октября, состоится церемония прощания с погибшим во время оперы "Садко" артистом Евгением Кулешом. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе Большого театра.

Согласно последним данным, руководство Большого театра России приняло решение провести церемонию прощания с Евгением Кулешом в атриуме здания. Все расходы, связанные с похоронами, возьмет на себя театр. Кроме того, будет оказана материальная помощь родным артиста.

Церемония прощания будет закрыта для журналистов. В тот же день Кулеш будет похоронен на кладбище Решетниково в Клинском районе Подмосковья.

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