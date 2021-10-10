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Зрительница оперы в Большом театре назвала «ужасной» гибель артиста под декорациями

, 07:52 Источник: Facebook

Зрительница оперы в Большом театре назвала «ужасной» гибель артиста под декорациями
Большой театр, pixabay.com

Зрительница оперы "Садко" в Большом театре, во время которой вечером в минувшую субботу погиб 37-летний артист Евгений Кулеш, рассказала о случившемся. По словам женщины, "это было ужасно".

Актера придавило декорациями. Предполагается, что он не успел отойти, когда они спускались на сцену.

Зрительница сообщила, что трагедия произошла во время первой же сцены спектакля. По ее словам, артист, игравший волхва, закричал: "Врача! Скорую быстро, человек попал под декорацию". Оркестр перестал играть, занавес закрылся.

Публика сначала решила, что случившееся – задумка режиссера, однако через некоторое время был объявлен антракт по техническим причинам. Зрительница узнала о кончине актера от охранника, когда выходила из театра.

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