Актера насмерть придавило декорацией во время спектакля в Большом театре

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10 октября 2021, 07:13 Источник: МК

Большой театр, pixabay.com

Вечером в субботу, 9 октября, во время оперы "Садко" в Большом театре погиб артист. Согласно последней информации, мужчину насмерть придавили декорации, которые двигались во время спектакля.

Опера была немедленно остановлена, зрителей попросили покинуть зал.

Впоследствии коллега погибшего 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша заявил, что, вероятно, причиной гибели стала невнимательность участника спектакля – актер не успел отойти, когда декорации спускались на сцену сверху.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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