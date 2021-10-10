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Актера насмерть придавило декорацией во время спектакля в Большом театре

, 07:13 Источник: МК

Актера насмерть придавило декорацией во время спектакля в Большом театре
Большой театр, pixabay.com

Вечером в субботу, 9 октября, во время оперы "Садко" в Большом театре погиб артист. Согласно последней информации, мужчину насмерть придавили декорации, которые двигались во время спектакля.

Опера была немедленно остановлена, зрителей попросили покинуть зал.

Впоследствии коллега погибшего 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша заявил, что, вероятно, причиной гибели стала невнимательность участника спектакля – актер не успел отойти, когда декорации спускались на сцену сверху.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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