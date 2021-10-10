Актера насмерть придавило декорацией во время спектакля в Большом театре

Вечером в субботу, 9 октября, во время оперы "Садко" в Большом театре погиб артист. Согласно последней информации, мужчину насмерть придавили декорации, которые двигались во время спектакля.
Опера была немедленно остановлена, зрителей попросили покинуть зал.
Впоследствии коллега погибшего 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша заявил, что, вероятно, причиной гибели стала невнимательность участника спектакля – актер не успел отойти, когда декорации спускались на сцену сверху.
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