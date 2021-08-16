В Перми пешехода насмерть придавило упавшим после ДТП дорожным знаком

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16 августа 2021, 12:14

пешеходный переход, pixabay.com

В Перми в результате ДТП пешехода насмерть придавило упавшим дорожным знаком. В региональном управлении МВД уточнили в понедельник, что по факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело.

Вечером 15 августа в Свердловском районе Перми произошла авария с участием трех автомобилей. Установлено, что водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в минивэн и легковую машину которые остановились перед переходом. От удара вторую машину отбросило на стоящий справа дорожный знак "Пешеходный переход", который упал на двух прохожих.

В результате случившегося 53-летний мужчина-пешеход скончался, а 51-летняя женщина была доставлена в больницу с травмой ноги. Кроме того, госпитализировали 71-летнего водителя минивэна.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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