В Перми пешехода насмерть придавило упавшим после ДТП дорожным знаком

В Перми в результате ДТП пешехода насмерть придавило упавшим дорожным знаком. В региональном управлении МВД уточнили в понедельник, что по факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело.
Вечером 15 августа в Свердловском районе Перми произошла авария с участием трех автомобилей. Установлено, что водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в минивэн и легковую машину которые остановились перед переходом. От удара вторую машину отбросило на стоящий справа дорожный знак "Пешеходный переход", который упал на двух прохожих.
В результате случившегося 53-летний мужчина-пешеход скончался, а 51-летняя женщина была доставлена в больницу с травмой ноги. Кроме того, госпитализировали 71-летнего водителя минивэна.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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