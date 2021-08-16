На МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей

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16 августа 2021, 09:15 Источник: Telegram

МКАД, Valery Lukyanov/Russian Look

Вечером в минувшее воскресенье, 15 августа, на Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием четырех автомобилей. Соответствующую информацию предоставили в столичном дептрансе.

Согласно последним данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на 44-м километре МКАД недалеко от Киевского шоссе. Речь идет о массовой аварии с участием четырех автомобилей. После инцидента движение транспорта было затруднено на 3,5 километра.

В дептрансе отметили, что данных о пострадавших в результате ДТП не поступало.

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