Аргументы Недели Происшествия 13+

На МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей

, 09:15 Источник: Telegram

На МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей
МКАД, Valery Lukyanov/Russian Look

Вечером в минувшее воскресенье, 15 августа, на Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием четырех автомобилей. Соответствующую информацию предоставили в столичном дептрансе.

Согласно последним данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на 44-м километре МКАД недалеко от Киевского шоссе. Речь идет о массовой аварии с участием четырех автомобилей. После инцидента движение транспорта было затруднено на 3,5 километра.

В дептрансе отметили, что данных о пострадавших в результате ДТП не поступало.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Сенатор Пушков назвал ситуацию в Афганистане «реваншем истории»

Сенатор Пушков назвал ситуацию в Афганистане «реваншем истории»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя события в Афганистане, назвал их реваншем истории, религии, а также идеологии над современностью и глобализмом.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия