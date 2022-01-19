Следственный комитет проводит проверку по факту хищения скифского золота из четырех крымских музеев

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19 января 2022, 08:46 Источник: ТАСС

Золото скифов, Zamir Usmanov/globallook.com

Следственный комитет России проводит доследственную проверку по факту хищения принадлежащего четырем крымским музеям коллекции скифского золота, сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», - сообщил Молохов.

Напомним, на момент воссоединения Крыма с Россией коллекция скифского золота находилась на выставке в Нидерландах. В 2016 году суд Амстердама постановил передать ее Киеву. Крымская сторона обжаловала приговор, однако 26 октября Апелляционный суд Амстердама передал золото Киеву до стабилизации ситуации в Крыму.

По словам Молохова, в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры России и их коллеги в Крыму должны были организовать оформление и передачу коллекции в музейный фонд России, однако это не было своевременно сделано, из-за чего и возник спор о принадлежности скифского золота.

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