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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле со скифским золотом

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле со скифским золотом
Фото: Global Look Press

Как сообщает РИА Новости, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией вокруг скифского золота. Россия намерена обжаловать решение амстердамского суда.

"Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета <...> по республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих республике Крым", — прокомментировала Петренко.

Напомним, в 2016 году суд Амстердама постановил передать коллекцию скифского золота из четырех крымских музеев Киеву. Крымская сторона обжаловала приговор, однако 26 октября Апелляционный суд Амстердама передал золото Киеву до стабилизации ситуации в Крыму.

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