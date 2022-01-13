Пропавшая четыре месяца назад звезда фильма «Чародеи» Яковлева перенесла операцию по удалению опухоли в столичном онкоцентре

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13 января 2022, 17:43 Источник: kp.ru

Александра Яковлева, фото: кадр из фильма "Экипаж"

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева рассказала, что четыре месяца не выходила связь из-за постоянного посещения медицинских учреждений. У актрисы обнаружили последнюю стадию рака молочной железы.

«Вы знаете, что я четыре года назад заболела онкологией. В последнее время была в онкоцентрах - сначала в Петербурге в Городском клиническом онкоцентре на Ветеранов, а вчера переехала в онкоцентр в Москву. Моя дочка Лиза искала все это время лучшего нейрохирурга, нашла и отвезла меня сюда в клинику. И хирург на самом деле оказался лучшим»,- поделилась артистка в беседе с kp.ru.

Яковлева призналась, что ей удалили опухоль, это было первое хирургическое вмешательство в ее жизни. По ее словам, операция прошла успешно. Теперь актриса будет три месяца проходить реабилитацию. Она добавила, что операция длилась около трех часов.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, до операции было очень плохо … У меня была сильная депрессия. Но сильной боли не было. Сейчас меня дочка навещает, помогает мне, поддерживает. Когда меня выпишут, не могу сказать. Я считаю, что сейчас мое состояние намного лучше, чем было. В мою реабилитацию входит хороший сон, хорошее питание, воздух»,- продолжила звезда фильма «Человек с бульвара Капуцинов».

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