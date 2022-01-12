Врач-пульмонолог Пурясев назвал причину инсульта умершего в Доминикане Зеленского

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12 января 2022, 17:49 Источник: kp.ru

Михаил Зеленский, фото: Igor Primak/Russian Look/Globallookpress.com

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев, комментируя смерть 46-летнего телеведущего Михаила Зеленского, который в прошлом году переболел коронавирусом, рассказал, что COVID-19 негативно влияет на сосуды головного мозга, вызывая ишемические и геморрагические инсульты.

«К сожалению, развитие инсульта после перенесенного коронавируса - не новость для медиков … И даже новый штамм омикрон, который нам пытаются представить, как безобидный, вырождающийся и даже как некую "природную вакцинацию", грозит страшными осложнениями на сердечно-сосудистую систему. Безопасность омикрона, также как и любого другого штамма, - это фейк, которому нельзя верить»,- цитирует слова медика kp.ru.

При этом Пурясев считает, что неправильный образ жизни, в частности, курение, вряд ли могло привести к трагическим последствиям. По его мнению, причиной смерти телеведущего стало опасное сочетание факторов: осложнения от коронавируса и длительный перелет в Доминикану.

«После ковида, как минимум, полгода надо воздерживаться от перемещения на большие расстояния, в том числе, в другие часовые пояса. Любой перелет крайне опасен возникновением тромбозов: риск их развития в самолете в 10 раз выше, чем от COVID-19»,- добавил эксперт.

Он отметил, что ослабленный организм Зеленского могла добить акклиматизация. Пурясев объяснил, что иммунная система после таких нагрузок находится в подвешенном состоянии.

«Опять же, празднование Нового года, наверняка, алкоголь на столе... Человек настраивается на отдых, на релаксацию, и его организм перестает вырабатывать адреналин, который помогает нам бороться со стрессами»,- продолжил медик.

Врач рекомендует регулярно мерить давление и не допускать его скачков, а также дважды в год проходить диспансеризацию, после болезней обязательно сдавать анализ на свертываемость крови.

Напомним, что Зеленский умер в Доминикане во время отдыха. У телеведущего случился приступ и его срочно госпитализировали. В клинике врачи боролись за жизнь журналиста, но спасти не смогли.

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