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В посольстве сообщили, что причиной смерти Михаила Зеленского, по предварительным данным, стала остановка сердца

, 07:22 Источник: РИА Новости

В посольстве сообщили, что причиной смерти Михаила Зеленского, по предварительным данным, стала остановка сердца
Телеведущий Михаил Зеленский, Igor Primak / globallookpress.com

Причиной смерти журналиста и телеведущего Михаила Зеленского в Доминикане, по предварительным данным, стала остановка сердца. О причине смерти Зеленского сообщили в посольстве России в Венесуэле.
Михаил Зеленский скоропостижно скончался в Доминикане 11 января на 47 году жизни.

Пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова уточнила, что окончательного медицинского заключения пока нет.

Телеведущий отдыхал в Доминикане с женой. Зеленскому стало плохо, его госпитализировали. По словам Алины Ивановой, в госпитале местные врачи пытались реанимировать россиянина. Но его сердце остановилось.

Иванова отметила, что конкретная дата репатриации тела не определена. Сейчас проводится оформление необходимых для этого документов. Сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с родственниками Михаила Зеленского и властями Доминиканской Республики для ускорения этого процесса.

Об уходе из жизни Михаила Зеленского стало известно в ночь на 12 января. СМИ сразу сообщили, что причиной смерти телеведущего мог стать инсульт.

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