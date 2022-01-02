Аргументы Недели Культура 13+

Владимир Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с 95-летием

, 17:44 Источник: Кремль

Владимир Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с 95-летием
Юрий Григорович, Dmitriy Purtov/Russian Look

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 2 января, поздравил хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения. Деятелю культуры сегодня исполнилось 95 лет.

Глава государства в поздравительной телеграмме назвал Юрия Григоровича выдающимся танцовщиком и хореографом, а также подлинным патриархом отечественной школы классического танца, который по праву пользуется высоким признанием не только в России, но и за ее пределами.

Владимир Путин пожелал деятелю культуры здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Депутат бундестага Нурипур призвал обсудить введение санкций против «СП-2» в случае «вторжения» РФ на Украину

Депутат бундестага Нурипур призвал обсудить введение санкций против «СП-2» в случае «вторжения» РФ на Украину

Депутат бундестага от партии "Зеленые" Омид Нурипур в воскресенье, 2 января, призвал обсудить введение санкций в отношении проекта "Северный поток— 2" в случае "вторжения" РФ на территорию Украины.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью