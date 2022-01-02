Владимир Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с 95-летием

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 2 января, поздравил хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения. Деятелю культуры сегодня исполнилось 95 лет.
Глава государства в поздравительной телеграмме назвал Юрия Григоровича выдающимся танцовщиком и хореографом, а также подлинным патриархом отечественной школы классического танца, который по праву пользуется высоким признанием не только в России, но и за ее пределами.
Владимир Путин пожелал деятелю культуры здоровья, благополучия и всего самого доброго.
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