Владимир Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с 95-летием

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2 января 2022, 17:44 Источник: Кремль

Юрий Григорович, Dmitriy Purtov/Russian Look

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 2 января, поздравил хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения. Деятелю культуры сегодня исполнилось 95 лет.

Глава государства в поздравительной телеграмме назвал Юрия Григоровича выдающимся танцовщиком и хореографом, а также подлинным патриархом отечественной школы классического танца, который по праву пользуется высоким признанием не только в России, но и за ее пределами.

Владимир Путин пожелал деятелю культуры здоровья, благополучия и всего самого доброго.

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