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Участник квартета Il Divo Карлос Марин умер от последствий коронавируса

, 07:50 Источник: Twitter

Участник квартета Il Divo Карлос Марин умер от последствий коронавируса
Карлос Марин, Lorenzo Carnero/Xinhua

Ушел из жизни вокалист интернационального квартета поп-исполнителей Il Divo Карлос Марин. Музыкальный коллектив выпустил заявление, в котором говорится, что артиста не стало в возрасте 53 лет.

Участники группы отметили, что работали с Марином в течение семнадцати лет. Музыканты подчеркнули, что будут скучать по своему другу.

Согласно информации журналистов, Карлос Марин заразился коронавирусом нового типа 7 декабря, вследствие чего был госпитализирован и введен в искусственную кому. Артист скончался в клинике, расположенной в британском городе Манчестер.

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