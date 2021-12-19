Аргументы Недели Культура 13+

Ушёл из жизни режиссёр кинофильмов и сериалов Андрей Малюков

, 19:56

Ушёл из жизни режиссёр кинофильмов и сериалов Андрей Малюков
фото: pixabay.com

Ушёл из жизни режиссёр кинофильмов и сериалов Андрей Малюков. Кинорежиссёр умер 19 декабря в возрасте 73 лет. Об уходе двоюродного брата написала в соцсетях заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук.

Наталья Бондарчук сообщила в facebook, что последние годы брат тяжело болел, но "унёс его из жизни коронавирус".
"Сегодня, в день памяти Святителя Николая, ушёл из жизни мой любимый двоюродный брат, народный артист РФ, кинорежиссёр, сценарист, продюсер – Андрей Малюков",- пишет дочь режиссёра Сергея Бондарчука и актрисы Инна Макаровой.

Наталья Бондарчук поделилась, что её мама и мама Андрея Малюкова - родные сёстры. "У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, – сибирская писательница Анна Герман. Мы росли вместе, Андрюша стал знаменитым режиссёром",- пишет актриса.

Бондарчук напомнила о работах брата: "Его дебютный фильм «В зоне особого внимания» был отмечен Серебряной медалью имени А. Довженко и премией имени братьев Васильевых. В 1981 году Андрей Малюков снял один из первых советских фильмов-катастроф – «34-й скорый». 

Режиссёр снял телесериалы: «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Побег», «Григорий Р».
Андрей Малюков ещё снял сериалы «Остаться в живых» и «Мосгаз».
В 2004 году Малюкову было присвоено звание Народного артиста России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Алексей Данилов: в случае «вторжения» России «впервые в истории» Украины будут задействованы все ее ведомства

Алексей Данилов: в случае «вторжения» России «впервые в истории» Украины будут задействованы все ее ведомства

Если произойдет «вторжение» России, «впервые в истории» Украины будут задействованы все ее ведомства. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Происшествия

Общество