Актёр Олег Басилавшвили глубоко скорбит об уходе из жизни народной артистки России Нины Ургант

Аргументы Недели → Культура 13+

4 декабря 2021, 12:50

Народный артист СССР, актёр театра и кино Олег Басилашвили всегда вспоминает, как они с Ниной Ургант вместе выступали в Петербурге в Театре имени Ленинского комсомола (сейчас "Балтийский дом").

Нина Ургант ушла из жизни на 93 году жизни.

Олег Басилашвили признался, что глубоко скорбит об уходе из жизни Нины Ургант. По словам известного актёра, не стало замечательной актрисы, обаятельной и красивой женщины, в которую многие были влюблены

В интервью телеканалу "360" Олег Басилашвили поделился, что Нина была талантливейшая актриса, она прославилась на весь мир фильмом "Белорусский вокзал" и по ролям в других картинах.

Народный артист Советского Союза считает, что роли, которые Нина Ургант играла в театре, тоже войдут в золотой фонд русского и советского искусства. Олег Басилашвили выразил глубочайшее сочувствие всем родным и близким народной артистки РСФСР Нины Ургант. У актрисы остались сын актёр Андрей Ургант, внук телеведущий Иван Ургант, правнуки.

Нина Николаевна Ургант снималась в таких знаменитых кинолентах, как "Укротительница тигров", "Шли солдаты…", "Волшебная сила", "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина" и других.

Актриса была лауреатом Государственной премии СССР, обладательницей специального приза Венецианского кинофестиваля за роль в картине "Вступление" (режиссер Игорь Таланкин) и театральной премии "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Соболезнования выразили министр культуры Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости