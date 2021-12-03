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Ушла из жизни Нина Ургант

, 15:37 Источник: Фонтанка

Ушла из жизни Нина Ургант
Нина Ургант, Natalya Loginova/Russian Look

Днем в пятницу, 3 декабря, стало известно о кончине советской и российской актрисы театра и кино Нины Ургант. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Александринского театра.

Нины Ургант не стало в возрасте 92 лет. Ранее стало известно, что она боролась с болезнью Паркинсона.

Актриса сыграла яркие роли в картинах "Белорусский вокзал", "Укротительница тигров",  "Мать и мачеха", "Я родом из детства" и многих других. Нина Ургант являлась матерью артиста Андрея Урганта и бабушкой телеведущего и шоумена Ивана Урганта.

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