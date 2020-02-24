Нина Ургант, страдающая от болезни Паркинсона:

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24 февраля 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Нина Ургант, Russian Look

90-летняя актриса, звезда фильма "Белорусский вокзал" Нина Ургант уже несколько лет борется с болезнью Паркинсона. Артистка, однако, категорически не желает прибегать к радикальным методам лечения.

Нина Николаевна призналась, что чувствует себя плохо, однако лекарства от тяжелого заболевания еще не изобрели. Актриса знает, что недавно появился сложный метод лечения, при котором вскрывается черепная коробка. "Не хочу!" – отрезала Ургант.

Артистка также отмечает, что в девяносто лет она не может себя чувствовать хорошо. Больше всего Нину Николаевну расстраивает, что она не может гулять по Петербургу. Вместо этого она сидит дома перед телевизором, правда, фильмы со своим участием никогда не смотрит.