Иван Ургант поделился теплыми воспоминаниями о бабушке

Аргументы Недели → Культура 13+

3 декабря 2021, 22:54 Источник: Instagram

Нина, Андрей и Иван Ургант, Igor Primak/Russian Look

Телеведущий и шоумен Иван Ургант вечером в пятницу, 3 декабря, опубликовал в соцсети снимок своей бабушки – знаменитой советской и российской актрисы Нины Ургант – и поделился воспоминаниями о ней.

Нина Ургант ранее сегодня скончалась на 93-м году жизни.

Иван Ургант поделился фотографией, на которой актриса запечатлена сидящей на кухне в длинном черном платье. Телеведущий заметил, что в сложившейся ситуации особенно нечего написать. "92 года. Сами все понимаете", – подчеркнул шоумен. Он, однако, задался вопросом, почему Нина Ургант его "выбрала". "Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня", – написал внук знаменитой артистки.

Мужчина вспомнил, что когда он родился, его бабушке было почти пятьдесят лет. По словам шоумена, Нина Ургант сразу полюбила. Когда он подрос, бабушка звонила и приглашала его в гости. Они вместе обедали, потом пили чай и разговаривали. Затем каждый уходил в свою комнату и читал. "А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду", – отметил Ургант.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости