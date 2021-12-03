Елена Проклова заявила, что всегда будет вспоминать о Нине Ургант самым добрым и искренним образом

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3 декабря 2021, 20:08

Нина Ургант, Aleksandr Sternin/Russian Look

Актриса Елена Проклова в рамках разговора с журналистами в пятницу, 3 декабря, поделилась воспоминаниями о народной артистке России Нине Ургант, которая сегодня ушла из жизни в возрасте 92 лет.

Елена Проклова подчеркнула, что страна потеряла еще одну прекрасную актрису. По словам артистки, очень грустно, что Нины Ургант уже нет с нами, однако она оставила очень богатое наследие в виде своих ролей, а также воспоминаний людей, которые с ней общались.

Проклова в беседе с RT уточнила, что всегда будет вспоминать Ургант только самым добрым, теплым и искренним образом.

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