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Актер Борис Токарев заявил, что память о Нине Ургант останется с людьми навсегда

, 19:18

Актер Борис Токарев заявил, что память о Нине Ургант останется с людьми навсегда
Нина Ургант, Russian Look

Первый вице-президент Гильдии актеров кино России, артист Борис Токарев в разговоре с журналистами в пятницу, 3 декабря, прокомментировал информацию о смерти своей коллеги Нины Ургант на 93-м году жизни.

Борис Токарев вместе с Ниной Ургант принимал участие в работе над картиной режиссера Игоря Таланкина "Вступление". По словам актера, его коллега выделялась очень тонкой и эмоциональной игрой, более того она стойко преодолевала трудные моменты жизни, но при этом оставалась хрупкой.

Токарев в беседе с RT отметил, что Ургант "умела молчать, умела смотреть". Артист выразил мнение, что память об этой актрисе останется с людьми навсегда.

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ЕТ

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