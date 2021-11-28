Владимир Путин направил телеграмму c соболезнованиями родным и близким Александра Градского

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28 ноября 2021, 17:36

Александр Градский, фото: Anatoly Lomohov, globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин в воскресенье выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста России, певца, композитора Александра Градского.

Градский умер в возрасте 72 лет в ночь на воскресенье в больнице в Москве. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин направил телеграмму родным и близким Александра Градского.

В СМИ пишут, что причиной смерти одного из первых советских и российских рок-музыкантов стал инфаркт головного мозга.

Возможно, Градского похоронят на Кузьминском кладбище, где похоронены его родители.

Церемония прощания с Александром Градским, по предварительной информации, пройдет 1 декабря в театре «Градский холл». Информация по прощанию и похоронам уточняется.

Соболезнования выразили премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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