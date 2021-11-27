Умер актёр Виктор Терехов

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27 ноября 2021, 19:56

Виктор Терехов, фото: kino-teatr.ru

В Петербурге скончался советский и российский актёр Виктор Терехов. Артист ушёл из жизни 26 ноября на 87 году жизни. Дата и место прощания с известным актером пока не названы.

Виктор Терехов родился 30 декабря 1934 года в поселке Авдеевка Донецкой области. Но мама записала сына только 3 января, поэтому в официальных биографиях дата рождения Виктора Терехова указана 3 января 1935 года.

После школы Терехов поступил на родине в Металлургический техникум. Юноша увлекался театром и кино и попал на кастинг фильма «Донецкие шахтеры». Он сыграл в фильме небольшую эпизодическую роль и решил учиться на артиста, поехал в Москву.

Актёр в 1958 году окончил ВГИК, он учился у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

С начала 1960-х годов - актёр киностудии Ленфильм, - сообщает портал kino-teatr.ru.

За свою карьеру артист сыграл более 120 ролей, в том числе в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Опера», «Три процента риска», «Государственная граница», «Блокада», «Распутин», «Мажор», - уточнил телеканал «78».

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