Театральный режиссер Эдуард Бояков сообщил о продлении контракта МХАТ с Ольгой Бузовой

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31 августа 2021, 15:36 Источник: РИА Новости

Ольга Бузова, фото: facebook.com

Контракт на участие в постановке МХАТ имени Горького спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой продлен. В этой постановке Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь.

О спектакле, в котором приняла участие Ольга Бузова, получившая популярность как ведущая реалити-шоу «Дом-2», много писали и говорили в Москве не только театральные критики, но и пользователи соцсетей.

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков объявил во вторник на сборе труппы перед началом сезона о продлении контракта с Бузовой. Он рассказал, что работой доволен. По его словам, в театре не намерены отказываться от назначения на роль Ольги Бузовой.

Бояков подчеркнул, что постановка не про Бузову, а про молодого Иосифа Сталина. Популярность «феномена Бузовой», вызвавшего резонанс как среди артистов, так и среди театралов, он сравнил с Энди Уорхолом. «Это остается на совести зрителей, что они видят в этом спектакле», – цитирует Боякова РИА Новости.

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