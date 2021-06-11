Ольга Бузова исполнила музыкальную партию на сцене МХАТа

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11 июня 2021, 19:48

Ольга Бузова, фото из соцсетей

На днях телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала своим поклонникам о том, что ей поступило приглашение принять участие в постановке “Чудесный грузин” режиссера Ренаты Сотириади. Отметим, что в спектакле речь идет о жизни Иосифа Сталина.

Накануне пользователей Сети ознакомили с видео, на котором 35-летняя бывшая участница реалити-шоу “Дом-2” участвует в репетиции данного спектакля на сцене МХАТ им. М. Горького.

Судя по опубликованному видео, артистка исполняет музыкальную партию. Рядом с ней можно увидеть актеров. При этом Бузова напомнила, что ее дебют в театре состоялся еще осенью 2010 года. На то время она выступала на сцене в спектакле “Медовый месяц”.

Бузова выразила удивление по поводу того, что многим не понравилось то, как она выступает на репетиции. Телеведущая раскритиковала в том числе известных личностей, которые, как она отметила, позволяют себе оскорблять ее публично.

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