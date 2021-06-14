Почему Бузова - закономерное явление нашего театра. Психоанализ деструктивного российского артистизма

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14 июня 2021, 10:32 Рамиль Гарифуллин - доцент института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Небо бывает с обыкновенными плоскими облаками, на которые никто не обратит внимание, но бывает такое сочетание солнца, тени, пространства и Земли, когда облака превращаются в Великое Искусство Природы. Облака бывают величественные! То же самое и с артистами и актерами. Есть среди них представители великого искусства. Увы! Кинематограф и телевидение со своей возможностью тиража наплодил богов и богем "искусства" так много, что они стали использоваться вне великого искусства.

Они теперь выживают и участвуют в унизительных пропагандонских проектах. В рекламах банков, аферизма и мошенничества в отношении народа. Актеров и артистов используют. И некоторые из них дают себя использовать. Поэтому ворвавшаяся Бузова в это уже униженное стадо актеров и артистов, вполне адекватно их оценила собою. Деструктивный прагматизм в искусстве растет! Такова эпоха постмодернизма! Эпоха тиража знака! Люди покупают растиражированные знаки, не имеющие отношения к великому искусству.

С этой обозленной дамой в тираже, страдающей или играющей в комплекс Золушки, нужно быть осторожнее. Придет время и она займет пост в Минкульте и Вы, будучи реально народным артистом, никогда не получите "заслуженного".



Согласно психоанализу, есть защита обратным чувством. И обозленность этой дамы может маскироваться иллюзией или видимостью отсутствия обозленности. Но то, что эту даму исторически и хронически все и вся недооценивают, видимо, должно вызывать реакцию. Это очевидно. Ведь основание личности держится всегда на оценке социума. Мы - продукты социума. Наша психика всегда социальна, но с небольшими добавками природной психофизиологии.

Ее оправдательные пассажи на тему своего интеллектуального уровня также говорят о тревожности на этот счёт. А там где тревога там и агрессия.

Сублимированная агрессия и стала подпиткой всего творчества этой дамы. Эти психологические механизмы схожи с Собчак. Они из одной фабрики "звезд".

Кстати, они не бездарны. Более того, Бузова, на мой взгляд, более талантлива с точки зрения работы в телекадре.

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