Попавший в реанимацию Иван Краско после первых признаков инсульта пошел париться в баню

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25 августа 2021, 21:59 Источник: Пятый канал

Иван Краско, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Вячеслав Смородинов, директор народного артиста России Ивана Краско, подтвердил, что самочувствие актера ухудшилось на даче. 90-летнего мужчину госпитализировали в петербургскую больницу.

«Он был на даче, несколько дней назад у него такой удар произошел в голову. Потемнело в глазах, отяжелела нога, повисла сразу же. Но он этому значения не придал. Категорически запретил вызывать врачей. Сходил еще в баню. Его сильно не переубедишь»,- поделился он.

Смородинову позвонила Наталья Вяль, бывшая супруга Краско. Она рассказала, что актер плохо себя чувствует и попросила приехать.

«Мы его отвезли в 40-ю поликлинику, где он рассказал симптомы. Ему померили давление, сделали диаграмму. Вышел к нам доктор, он сказал, что это инсульт и его надо срочно госпитализировать. И его госпитализировали в Алмазова»,- добавил представитель артиста.

У Краско было диагностировано нарушение мозговой деятельности. В медучреждение его принесли на руках, наблюдалось нарушение речи, уточнил врач в поликлинике.

Напомним, что в ноябре 2020 года Краско переболел новой коронавирусной инфекцией.

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