90-летний актер Иван Краско попал в реанимацию

В среду, 25 августа, народного артиста России Ивана Краско экстренно госпитализировали в одну из петербургских больниц. 90-летний актер театра и кино находится в реанимации.
Информацию подтвердила супруга артиста.
Отмечается, что состояние Краско ухудшилось два дня назад, когда он отдыхал на даче в Грузино во Всеволжском районе Ленинградской области. Его сначала забрали в 40-ю поликлинику, а затем перевезли в ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова в Петербурге.
Ранее актёр Борис Щербаков сообщил о госпитализации в связи с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. COVID-19 у артиста не подтвердился, но врачи диагностировали одностороннюю пневмонию.
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