Актёр Борис Щербаков сообщил о госпитализации в связи с подозрением на коронавирус и ослабшем иммунитете

Актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. При этом диагноз COVID-19 у него не подтвердился. Об этом он рассказал сам.
Щербаков подчеркнул, что в настоящее время он чувствует себя хорошо. По его словам, он сам принял решение обратиться в лечебное учреждение, поскольку считал, что у него может быть коронавирус.
Актер сообщил, что у него несколько ослаб иммунитет, пока он будет находиться в 52-й больнице. “Хотя перед этим мне уже делали тест, который был отрицательным, но я подумал, что лучше всего это сделать еще больнице”, - сказал Щербаков.
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