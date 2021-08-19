Актёр Борис Щербаков сообщил о госпитализации в связи с подозрением на коронавирус и ослабшем иммунитете

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19 августа 2021, 17:31 Источник: РИА Новости

Борис Щербаков, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. При этом диагноз COVID-19 у него не подтвердился. Об этом он рассказал сам.

Щербаков подчеркнул, что в настоящее время он чувствует себя хорошо. По его словам, он сам принял решение обратиться в лечебное учреждение, поскольку считал, что у него может быть коронавирус.

Актер сообщил, что у него несколько ослаб иммунитет, пока он будет находиться в 52-й больнице. “Хотя перед этим мне уже делали тест, который был отрицательным, но я подумал, что лучше всего это сделать еще больнице”, - сказал Щербаков.

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