Иван Краско рассказал о состоянии после заболевания COVID-19: «Чувствую хвост усталости»

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3 ноября 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Краско, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Народный артист России Иван Краско продолжает лечиться от коронавирусной инфекции COVID-19. По признанию 90-летнего Краско, лёгкие его особо не беспокоили, а сейчас он чувствует «хвост усталости», - сообщает kp.ru.

Актер считает, что он мог заразиться во время выступлений в театре. Сейчас Краско находится на карантине со своими сыновьями и бывшей женой Натальей Вяль. Бывшая супруга ухаживает за ним. В больницу Краско не хочет. По его словам, пьет таблетки.

Краско поделился, что сыновья чувствуют себя хорошо, а у Натальи был кашель, уже прошел.

Иван Краско выразил опасение, что снова жесткие условия самоизоляции, снова введут карантин, так как никаких улучшений в ситуации с коронавирусом власти не видят.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что ситуация с коронавирусом улучшится только к маю-июню.