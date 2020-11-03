Иван Краско рассказал о состоянии после заболевания COVID-19: «Чувствую хвост усталости»
3 ноября 2020, 16:45[ «Аргументы Недели» ]
Народный артист России Иван Краско продолжает лечиться от коронавирусной инфекции COVID-19. По признанию 90-летнего Краско, лёгкие его особо не беспокоили, а сейчас он чувствует «хвост усталости», - сообщает kp.ru.
Актер считает, что он мог заразиться во время выступлений в театре. Сейчас Краско находится на карантине со своими сыновьями и бывшей женой Натальей Вяль. Бывшая супруга ухаживает за ним. В больницу Краско не хочет. По его словам, пьет таблетки. Краско поделился, что сыновья чувствуют себя хорошо, а у Натальи был кашель, уже прошел.
Иван Краско выразил опасение, что снова жесткие условия самоизоляции, снова введут карантин, так как никаких улучшений в ситуации с коронавирусом власти не видят.
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