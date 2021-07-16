Прощание с Петром Мамоновым пройдет 17 июля в Донском монастыре

Ольга, вдова ушедшего из жизни в четверг, 15 июля, музыканта Петра Мамонова, рассказала, когда и где состоится прощание с артистом. Основатель группы «Звуки Му» скончался на 71-м году от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.
«Отпевание будет в Донском монастыре завтра, в главном соборе, в 09:30», - поделилась женщина.
Ольга добавила, что похороны пройдут 17 июля в 16.00 на Верейское кладбище в Подмосковье. По ее словам, Мамонов хотел, чтобы его похоронили именно там.
«Верея - это город, где живем», - пояснила вдова артиста.
Напомним, что Мамонов был госпитализирован в Коммунарку 27 июня. Заболевание стало прогрессировать на пятый день после выявления коронавируса. С каждым днем состояние музыканта ухудшалось, его поместили в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ.
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