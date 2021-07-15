Ушёл из жизни в возрасте 70 лет актёр и музыкант Пётр Мамонов
15 июля 2021, 17:54
Не стало актера, поэта и музыканта Петра Мамонова. Основатель группы "Звуки Му" не дожил до 71 года. Трагической новостью поделилась его жена и менеджер Ольга Мамонова.
В начале текущего месяца его доставили в больницу с диагнозом COVID-19. Артиста подключали к ИВЛ, вводили в искусственную кому. В реанимации он пробыл около трех недель. В течение всего этого времени состояние Мамонова оценивалось как тяжелое. В себя артист не приходил.
"Петр Мамонов скончался сегодня", - сообщила его супруга.
Советский и российский музыкант Мамонов получил положительный анализ на коронавирусную инфекцию в конце минувшего месяца. Сначала он находился на лечении дома. Но ему становилось все хуже. 27 июня его увезли в Коммунарку.
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