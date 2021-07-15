Супруга зараженного COVID-19 Мамонова сообщила, что ему становится хуже

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15 июля 2021, 12:38 Источник: РИА "Новости"

Петр Мамонов, Aleksandr Sternin/Russian Look

Супруга актера и музыканта Петра Мамонова, госпитализированного ранее с коронавирусом нового типа, сообщила журналистам, что он находится в крайне тяжелом состоянии, динамика является отрицательной.

Дополнительных комментариев Ольга Мамонова сотрудникам СМИ не предоставила.

70-летний Петр Мамонов заразился коронавирусной инфекцией более двух недель назад, а 1 июля он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, артист является лидером и основателем группы "Звуки Му". Он также сыграл яркие роли в фильмах "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина.

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