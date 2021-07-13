Супруга Мамонова сообщила, что артиста не удалось вывести из искусственной комы

Супруга российского поэта, актера и музыканта Петра Мамонова Ольга заявила, что мужчину не удалось вывести из медикаментозного сна. Его состояние в настоящий момент является крайне тяжелым.
Ольга Мамонова сообщила журналистам, что врачи пытались вывести ее супруга из медикаментозного сна и старались "дыхание вперемешку сделать – искусственное и свое". По словам женщины, у медиков ничего не получилось, вследствие чего Петр Мамонов вновь находится в искусственной коме и на ИВЛ.
Напомним, артист заразился коронавирусом более двух недель назад, а вечером 1 июля 70-летнего Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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