Советник президента Толстой сообщил, что письмо Татьяны Дорониной о ситуации во МХАТе передано в Минкультуры

Аргументы Недели → Культура 13+

7 июля 2021, 18:06

Владимир Толстой, фото: Anton Belitsky, globallookpress.com

Советник президента по культуре Владимир Толстой в среду сообщил, что письмо президента и бывшего художественного руководителя МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной о ситуации в театре передано на рассмотрение в Министерство культуры РФ.

Толстой уточнил, что письмо пришло в администрацию президента России, его подлинность подтверждена.

Обращение Татьяны Дорониной было опубликовано в газете "Аргументы недели". Народная рассказала о происходящем в МХАТе и попросила уволить худрука Эдуарда Боякова.

По словам советника президента, письмом "занимается министерство культуры, учредитель, только он принимает решения, в том числе и кадровые", - передает РИА Новости. "Администрация никаких рекомендаций не дает", - подчеркнул Толстой.

Владимир Толстой отметил, что он не сомневается в подлинности письма. Он считает, что у Дорониной "действительно есть основания как-то переживать за то, что происходит в театре, которому она отдала столько лет своей жизни".

Пресс-секретарь МХАТ имени Горького Виктория Мусина-Пушкина прокомментировала письмо Татьяны Дорониной на имя президента РФ с просьбой уволить Эдуарда Боякова. Официальный представитель Кремля сказал, что это тема Министерства культуры.

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