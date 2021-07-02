Пресс-секретарь МХАТ имени Горького Мусина-Пушкина назвала письмо Татьяны Дорониной к Путину результатом «манипуляций»

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2 июля 2021, 07:45

Татьяна Доронина, фото: Natalya Loginova/Russian Look/ globallookpress.com

Пресс-секретарь МХАТ имени Горького Виктория Мусина-Пушкина прокомментировала письмо президента московского театра, народной артистки СССР Татьяны Дорониной на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой уволить действующего худрука Эдуарда Боякова.

«Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является»,- написала она в Facebook.

По ее словам, не исключено, что 87-летней актрисой манипулируют какие-то люди, «которые используют ее в своих весьма корыстных интересах». Мусина-Пушкина добавила, что в театре не видели данное письмо и не знают, было ли оно направлено Владимиру Путину. Однако считают, что оно было написано специально для распространения в СМИ, отметила представитель МХАТ.

«В противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям президента театра»,- продолжила она.

Мусина-Пушкина напомнила, что Минкультуры РФ в новом уставе четко прописало обязанности президента, за которые ей выплачивается зарплата из государственного бюджета. Она подчеркнула, что Доронина не посещает театр и не видела ни одной премьеры.

Ранее АН опубликовали письмо Татьяны Дорониной на имя президента РФ Владимира Путина, в котором актриса просит срочно назначить нового директора, пригласить талантливого худрука, «любящих русскую литературу и подлинный реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль», поскольку иначе «всё поглотит хулиганский, извращённый, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган».

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