Песков сообщил, что в Кремле не получали письма Татьяны Дорониной с просьбой уволить худрука МХАТа

Аргументы Недели → Культура 13+

2 июля 2021, 14:48

Дмитрий Песков, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, globallookpress.com

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, в пятницу сообщил, что в Кремле не получали письма президента МХАТа, народной артистки Татьяны Дорониной с просьбой уволить худрука театра Эдуарда Боякова. Песков отметил, что об обращении Дорониной знают из СМИ. Его опубликовала газета "Аргументы недели".

Официальный представитель Кремля сказал, что это тема Министерства культуры. В письме Дорониной сказано, что при Боякове от МХАТа "не останется даже и воспоминаний", а также говорилось об увольнении многих талантливых актеров и уничтожении репертуара.

Песков отметил, что он не видел эти спектакли, и "еще вопрос, сама Доронина видела эти спектакли или не видела". По его словам, "нужно оценивать объективно".

Также пресс-секретарь сказал, что не знает, кто опубликовал письмо — Доронина или кто-то другой. Песков пояснил, что через СМИ письма президенту не присылают.

Он подчеркнул, что Минкульт информрован о противоположных взглядах Дорониной и руководства театра.

В 2019 году Владимир Путин и Татьяна Доронина обсуждали конфликт в этом театре. Изменений практически не последовало, - сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь МХАТ имени Горького Виктория Мусина-Пушкина не исключила, что 87-летней Татьяной Дорониной манипулируют какие-то люди, «которые используют ее в своих весьма корыстных интересах».

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