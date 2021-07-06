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В Париже в память о Владимире Меньшове покажут фильм «Москва слезам не верит»

, 21:30

В Париже в память о Владимире Меньшове покажут фильм «Москва слезам не верит»
Вера Алентова и Алексей Баталов, Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит

Во Франции в Париже фильм «Москва слезам не верит» покажут в кинотеатре  «Бальзак» в память об ушедшем из жизни режиссере Владимире Меньшове. Показ фильма пройдёт в день похорон Меньшова 8 июля.

Продюсер, один из организаторов фестиваля российского кино Quand les russes («Когда русские...») Марк Рюскар рассказал, что в минувшее воскресенье, в заключительный день кинофестиваля, был организован показ этой картины Меньшова, и зал был полный.

Рюскар отметил, что фильм «Москва слезам не верит» всегда пользуется успехом и занимает почетное место в списке бессмертной российской классики.

Продюсер рассказал, что Меньшова хотели позвать на показ его картины в Париж, но из-за не получилось из-за коронавируса, - передает ТАСС.

Меньшова вспоминает художник Никас Сафронов. Они дружили много лет.  «Это был очень глубокий, бесконечно эрудированный человек, а также прекрасный рассказчик, обладающий замечательным чувством юмора», - рассказал «АН»  Сафронов. Он был уверен, что Меньшов поправится. 

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