Никас Сафронов: мы с Меньшовым сходили в баню и приняли там на грудь

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5 июля 2021, 18:55 Александр Саргин

Фото: архив Никаса Сафронова

В Москве на 82-м году жизни скончался Владимир Меньшов. Прощание с выдающимся режиссером, сценаристом и актером состоится 8 июля в Доме кино, и в этот же день он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Мы с Володей Меньшовым были приятелями, наверное, в течение тридцати лет, а стали дружить после того, как я написал его портрет, и он ему понравился, - рассказал «АН» действительный член Российской Академии художеств, народный художник РФ Никас Сафронов. - Помню, лет 20-25 назад мы были вместе на одном кинофестивале в Сочи и по канатной дороге поехали на экскурсию в горы. Надо заметить, что до этого мы с ним сходили в баню, там «приняли на грудь», и нам было очень весело. Рядом с нами в кабинке находились девушки-актрисы, которые были немного напуганы тем, что мы поднялись так высоко. Так вот Володя для того, чтобы приободрить их, даже начал выкрикивать какие-то задорные лозунги, типа, «Да здравствует прекрасный город Сочи!», «Да здравствует Россия!» Это было на эмоциях и выглядело просто замечательно!»

Народный художник РФ считает, что когда Меньшов в фильме «Любовь и голуби» «с этим своим деревенским чубом, в кепке» произносит фразу «Фигура вторая, печальная!», то сразу можно определить его характер, потому что «сам Володя», с одной стороны, и был таким же простым, но, с другой, «не очень простым»…

«По-моему, Меньшов был, как Шукшин, но с глубиной Тарковского, - сказал «АН» Никас Сафронов. - Конечно, он был человеком из народа и в этом фильме показал всю свою русскость, а вот в картине «Москва слезам не верит», за которую получил «Оскара», показал уже жизнь москвичей из провинций, однако и по духу, и по настроению, и по сути это была тоже пронзительно русская картина».

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