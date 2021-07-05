Никас Сафронов: я поставлю свечку за упокой души Владимира Меньшова

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5 июля 2021, 21:05 Александр Саргин

Фото: архив Никаса Сафронова

Владимир Меньшов скончался на 82 году жизни. Как актер он сыграл более ста ролей, как режиссер снял пять картин, а обессмертил себя двумя фильмами – «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».

«Это был очень глубокий, бесконечно эрудированный человек, а также прекрасный рассказчик, обладающий замечательным чувством юмора, - рассказал «АН» действительный член Российской Академии художеств, народный художник РФ Никас Сафронов. - Он очень хорошо умел рассказывать анекдоты и какие-то истории из детства, а еще в нем был какой-то невероятный сарказм и большая фантазия».

Помню, лет двадцать назад я лежал в больнице с переломом позвоночника, вспоминает художник, так вот «Володя несколько раз приходил ко мне», рассказывал анекдоты и какие-то истории из своей жизни, очень поддерживал меня, и было видно, что он «искренне беспокоится о моем здоровье».

По мнению Никаса Сафронова, «это был человек с лицом рабочего, но аристократ по духу, по мысли и по патриотизму», в общем, настоящий патриот России. Художник считает, что Владимир Меньшов был осторожен в общении с новыми людьми, не всегда сразу шел навстречу, а еще был очень впечатлительным. По его словам, «Володя был очень скромен» и уже будучи известным «никогда не выпячивал себя», а еще был очень преданным как в семье, так и в дружбе, и его любили все.

«Я знал, что он приболел, звонил Юле и спрашивал о его здоровье, - рассказал «АН» Никас Сафронов. - Она передавала приветы от папы и говорила, Никас, не беспокойся. Поэтому я был уверен, что он поправится. Сегодня я поставлю свечку за его упокой и принесу свои соболезнования его родственникам, особенно его жене Вере и дочери Юле».

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