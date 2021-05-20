Чулпан Хаматова заявила о гордости за Россию после выступления на «Евровидении» певицы Манижи

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20 мая 2021, 08:01

Чулпан Хаматова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Народная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино Чулпан Хаматова гордится, что Россию на песенном конкурсе «Евровидение» представляет именно певица Manizha. Хаматова отметила не только талант исполнительнцы, но и ее неравнодушие и отзывчивость.

Знаменитая актриса и общественный деятель считает певицу «фантастической личностью».

«Я очень ее люблю и страшно горжусь, что нашу страну представляет именно эта артистка», — цитирует Хаматову РБК.

Про песню Russian Woman («Русская женщина»), которую певица представила на «Евровидении», Хаматова сказала, что она — «о ценностях свободы и ответственности женщины за то, что происходит вокруг».

18 мая Manizha выступила в первом полуфинале «Евровидения» в Роттердаме и вышла в финал. Финал пройдет 22 мая.

Популярная певица Юлия Савичева восторженно отозвалась о выступлении Манижи.

Лолита Милявская считает, что российская участница «Евровидения» Манижа - одна из лучших.

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