Бывший актёр «Современника» Николай Сахаров назвал причину ухода из театра Ольги Дроздовой

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15 мая 2021, 22:04

Николай Сахаров, фото: kino-teatr.ru

Уход актрисы Ольги Дроздовой из театра «Современник» обсуждают её коллеги и поклонники.

Первым об увольнении Дроздовой сообщил супруг артистки Дмитрий Певцов.

Станислав Садальский, который когда-то служил в этом театре, считает, что актриса ушла из-за нового худрука.

Также бывший актер «Современника» Николай Сахаров назвал причину ухода Ольги Дроздовой из театра.

Сахаров знает, что при новом руководстве народная артистка РФ уже не получала новых ролей.

Получилось, что гонораров у Ольги не стало, только оклад, - сообщает «Телепрограмма».

«Прежние спектакли с ее участием сняты, новых нет, а оставаться на голом окладе для Ольги нет смысла. Насколько я знаю, она любит красивые вещи, дорогие украшения и тратить время на театр, который не приносит ей дохода, не будет», - поделился Сахаров.

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