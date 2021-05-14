Стас Садальский об увольнении Ольги Дроздовой из театра: «В «Современник» назначили бездаря»

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14 мая 2021, 09:57

Стас Садальский, фото: Natalya Loginova, globallookpress.com

Об увольнении актрисы Ольги Дроздовой из театра «Современник» рассказал её супруг-актёр театра и кино Дмитрий Певцов. Певцов объяснил, что Ольга уходят не только из театра, но и из профессии, поскольку надо больше времени уделять сыну-подростку.

Уход известной актрисы из театра, в котором она служила 30 лет, не остался незамеченным среди её коллег и поклонников.

Стас Садальский считает, что увольнение Дроздовой всё-таки связано с новым худруком «Современника».

Сам Садальский работал в этом театре девять лет, обстановку там знает.

После смерти Галины Волчек «Современник», как говорят, предлагали возглавить Чулпан Хаматовой, но она отказалась.

По мнению актёра, ставшего ещё и популярным блогером, ситуация в театре ухудшилась после ухода из труппы Сергея Гармаша.

В итоге худруком назначили Виктора Рыжакова. Он режиссёр. «Там разное было... Там все время какое-то недовольство. Я не люблю, когда руководит актёр. Это должен делать режиссёр со своим мышлением, со своим видением. Но вот Рыжаков режиссер... И все равно какой-то неказистый», — сказал Садальский в эфире радио «Комсомольская правда».

По поводу ухода Дроздовой Садальский считает: «В «Современник» назначили бездаря. Неслучайно Ольга Дроздова ушла из театра».

«Во избежание слухов, сплетен, недомолвок» Певцов написал пост в Инстаграм.

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